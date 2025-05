Do que o Caxias precisa para ser líder na quinta rodada da Série C

Júnior Rocha fará o terceiro jogo sob o comando do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias vive uma boa fase na Série C do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Júnior Rocha, são dois jogos e duas vitórias, diante de Guarani e Figueirense. Essse momento positivo pode levar o time grená à liderança da competição na próxima rodada. A equipe enfrenta o Retrô, domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário.

Os comandados do técnico Júnior Rocha começam a quinta rodada na quarta posição com nove pontos, um a menos do que Ituano, Ponte Preta e Maringá. A primeira colocação está próxima.

— A liderança vem na consequência do trabalho. Nosso pensamento é classificar. A gente está pensando assim, jogo por jogo. Independentemente, se for classificar em primeiro ou oitavo, sabemos que realmente não tem essa diferença — comentou o centroavante Welder.

Para o Caxias terminar a quinta rodada na liderança, depende de uma combinação de resultados. Além de vencer o Retrô, torce por um tropeço do Maringá e um empate no jogo entre Ituano e Ponte Preta.

O Maringá, terceiro colocado com 10 pontos, enfrenta o CSA, no domingo, às 19h, no estádio Rei Pelé. Já Ituano e Ponte Preta duelam na segunda-feira, às 19h30min, no estádio Novelli Júnior.

A Série C apresenta a mesma fórmula do ano passado. Os 20 clubes se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores se classificam, enquanto os quatro últimos são rebaixados.

Leia Mais Volante e centroavante são as novidades na reapresentação do Caxias

Na segunda fase, são dois grupos com quatro times cada, com jogos dentro das chaves em turno e returno, com os dois melhores chegando ao acesso à Série B.

— O campeonato nos deixa bem tranquilo em relação a isso (liderança), mas a gente vem trabalhando muito bem. Com os pés no chão, com humildade, sabendo que é um passo de cada vez. Então, a gente nem pensa muito nessa questão de liderança, nosso pensamento, primeiramente, é classificar entre os oito. Se a liderança vir, como a cereja do bolo na hora da classificação, que seja assim — finalizou Welder.

Do que o Caxias precisa para ser líder

:: Ganhar do Retrô (+);

:: Empate ou derrota do Maringá (+);

:: Empate no jogo entre Ituano x Ponte Preta.