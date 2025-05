Com sinos da catedral estragados, Pelotas celebra escolha do novo Papa em silêncio

A previsão é de que os sinos sejam restaurados nos próximos meses, como parte da etapa das obras. Perene Arquitetura / Divulgação

A escolha do novo papa Leão XIV, anunciada nesta quinta-feira (8), foi recebida com celebração no sul do Estado, mas sem o tradicional repicar dos sinos em Pelotas. Na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, os sinos permanecem silenciosos devido a problemas técnicos que os mantêm inoperantes.

A ausência do som, que tradicionalmente marca momentos significativos para a comunidade católica, foi sentida pelos fiéis. O pároco da catedral, padre Wilson Fernandes, explicou a situação:

— Infelizmente, não será possível tocar os sinos, pois estão com defeitos. O restauro dos sinos estará na próxima etapa de restauro da catedral — afirmou.

A previsão é de que os sinos sejam restaurados nos próximos meses, como parte da etapa das obras de restauração da catedral. Com um investimento de R$ 1,99 milhão, os trabalhos são financiados por meio do Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e incluem a restauração da cobertura, do assoalho e a adequação para acessibilidade do Salão São José.

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula é um dos marcos históricos de Pelotas.

Catedral Metropolitana São Francisco de Paula é um dos marcos históricos de Pelotas. Perene Arquitetura / Divulgação

As obras de recuperação, iniciadas há mais de 20 anos, têm sido viabilizadas por diversas fontes de financiamento, visando preservar a autenticidade da edificação e garantir a continuidade de seu legado cultural e religioso.

