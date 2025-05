Caxias acerta rescisão de contrato com zagueiro

Cézar Henrique marcou um gol no Gauchão do ano passado diante do Santa Cruz. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias acertou a rescisão de contrato, em comum acordo, com o zagueiro Cézar Henrique. O jogador estava emprestado desde o final do ano passado ao São José-SP, na disputada da Série A-2 do Paulista.

O empréstimo do defensor com o clube de São Paulo encerrou em abril e ele tinha contrato com o Grená até outubro desde ano. Aos 25 anos, Cézar Henrique foi uma aposta grená para a temporada passada, uma vez que o clube havia liberado os zagueiros Fernando e Ricardo Lima, que participaram do acesso à Série C.

Ao todo, foram 31 jogos pelo Caxias, com um gol marcado em 2024, na vitória por 2 a 1, diante do Santa Cruz pela sétima rodada do Gauchão. O defensor viveu altos e baixos no clube, e recuperou espaço com o técnico Thiago Gomes, na reta final da Série C.

Neste ano, participou de oito jogos, todos como titular, pelo São José-SP. O clube foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2.