O Caxias do Sul Basquete continua sua caminhada na temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB). E a fase é muito boa. Após duas vitórias seguidas atuando como visitante, o time do técnico Rodrigo Barbosa terá, agora, dois confrontos em casa para embalar ainda mais na competição. O primeiro duelo será nesta quarta-feira (15), às 17h, no Ginásio do Sesi, diante do Mogi.