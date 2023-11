O Caxias do Sul Basquete realizará no feriado, na próxima quarta-feira (15), às 14h30min, o tradicional evento que antecede o jogo pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A confraternização, chamada de Gambafest, será no estacionamento do Sesi, antes do jogo marcado para as 17h, diante do Mogi. A partida terá a transmissão da Rádio Gaúcha Serra.