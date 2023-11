Em seus primeiros jogos fora de casa, o Caxias do Sul Basquete voltará com duas vitórias na bagagem. Neste sábado (11), no Ginásio BRB Nilson Nelson, a equipe caxiense derrotou o Brasília, por 77 a 69, na capital federal. Dois dias antes, o time do técnico Rodrigo Barbosa havia precisado de duas prorrogações para bater o Cerrado, por 83 a 77.