Técnico do Juventude avalia eliminação e fala em superioridade do time sobre o Grêmio

A emoção tomou conta do jogo entre Juventude e Grêmio na tarde deste sábado (1º), e quem levou a vaga à final do Gauchão 2025 foi o Tricolor, que derrotou o Verdão nos pênaltis, depois da equipe de Fábio Matias devolver o 2 a 1 no tempo normal, no Alfredo Jaconi.

Visivelmente emocionado, o treinador alviverde avaliou o duro golpe sofrido diante de mais de 12 mil torcedores.

— Todo mundo tem a certeza que fizemos um bom jogo. Precisávamos da vitória para recuperar a autoestima e a autoconfiança da equipe. Dentro do tempo normal, a vitória veio. Talvez não veio pelo placar que imaginávamos que poderia ser, pelo que nós jogamos — destacou o treinador, que avaliou o lance de gol gremista nos acréscimos e a confusão entre Gustavo Quinteros, que agrediu Ênio:

— De novo, nós vamos bater na questão interpretativa do árbitro. Todo mundo, e externamente, todos sabem que o lance na ótica foi falta. Se fosse no meio de campo, com certeza daria falta. Sobre o restante, o que me preocupa, e já falo de antemão, foi dentro do lance, o treinador adversário invadir o campo, agredir Ênio.

Matias ainda falou sobre as escolhas na equipe, sobretudo na titularidade de Alan Ruschel e Gabriel Taliari na partida.

— O Taliari fez um belo jogo. E hoje (sábado), dentro do nosso modelo, tem o Gilberto que está machucado, e o Taliari como o segundo centroavante. A opção do Alan foi pela questão da constância em relação ao jogo, que necessitava um canal de comunicação um pouco melhor.

Matias também falou da conversa que teve com o grupo de atletas e a direção após a eliminação na Copa do Brasil para o Maringá, na terça-feira.