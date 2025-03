Nos pênaltis, Juventude perde para o Grêmio e está eliminado do Gauchão 2025

Equipe de Emerson Batalla sofreu um duro golpe no final de partida e deixa o Gauchão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude esteve próximo da segunda final consecutiva de Campeonato Gaúcho até os acréscimos. Na tarde quente de sábado (1º), o time de Fábio Matias vencia o Grêmio por 2 a 0, com gols de Adriano Martins e Mandaca, mas sofreu um gol de bicicleta de Gustavo Martins nos acréscimos.

Com o 2 a 1, a disputada da vaga à final foi para os pênaltis. E o Tricolor levou a melhor, vencendo por 3 a 2.

Com o resultado, o Verdão sofreu a segunda eliminação seguida na semana, a primeira foi diante do Maringá, pela Copa do Brasil. O outro finalista da competição sairá do confronto entre Inter e Caxias, que se enfrentam às 21h30min, no Beira-Rio.

Jogo picotado

Para reverter a vantagem gremista, o técnico Fábio Matias promoveu quatro mudanças na equipe que perdeu para o Maringá, pela Copa do Brasil. Alan Ruschel, Jean Carlos, Batalla e Taliari entraram nos 11 iniciais.

Mas o jogo truncado nos primeiros 30 minutos favorecia a estratégia do time de Gustavo Quinteros. A falta de acabamento nas jogadas e o excesso de faltas deixou a partida sem muitas emoções. Até que veio a parada para a hidratação dos atletas pelo forte calor.

Depois de conversar com Matias, O verdão criou as melhores chances. E a primeira delas ocorreu aos 32 minutos, quando Batalla pegou a sobra no lado direito, rolou para Jadson, que deixou a bola passar para Jean Carlos. O camisa 20 chutou colocado buscando o canto direito de Volpi, que contou com a ajuda do desvio na marcação.

Nos dois lances seguintes, o colombiano Batalla quase abriu o placar. Primeiro, cara a cara com Volpi, ele finalizou fraco, em cima do goleiro; e na sequência chutou forte da entrada da área e a bola tirou tinta da trave.

Aos 46, o lance que mudou os rumos da partida: Jemerson, que tinha recebido um cartão amarelo quatro minutos antes, perdeu a bola no campo de defesa para Gabriel Taliari e cometeu a falta. Anderson Daronco não teve dúvidas ao aplicar o segundo e expulsar o zagueiro gremista.

No último lance antes do intervalo, o Verdão foi pra cima para tentar abrir o placar com Ewerthon. Volpi salvou pra linha de fundo, mas a arbitragem marcou tiro de meta.

Emoção até o fim!

O Ju voltou com Nenê para o segundo tempo na vaga de Jean Carlos. Quinteros repôs a dupla de zaga com Gustavo Martins no lugar de Cristaldo e promoveu outra mudança: Camilo entrou na vaga de Cuellár.

Na primeira oportunidade com perigo, aos cinco minutos, Braithwaite cabeceou a bola pra fora.

Aos 15, Batalla descolou o passe na área para Giraldo, que não chegou a tempo para marcar. Depois deste lance, Matias chamou Ênio e Mandaca para entrarem nos lugares de Giraldo e Erick.

Na sequência, quase o gol alviverde. Ewerthon bateu falta no canto, Volpi deu rebote pra frente, mas Mandaca não aproveitou a sobra.

O Tricolor respodeu numa roubada de bola em cima de Alan Ruschel. Cristian Olivera rolou na área, mas Adriano Martins evitou que ela chegasse para Braithwaite. No contra-ataque, Mandaca acertou o canto, mas Volpi salvou.

No lance seguinte, o goleiro gremista não conseguiu evitar o gol do Verdão. Ênio cruzou na cabeça de Adriano Martins, que deu uma casquinha na bola e foi parar na bochecha da rede: 1 a 0 Juventude.

O gol sofrido fez Quinteros mexer na equipe e mandar a campo Pavón e Arezo nas vagas de Monsalve e Braithwaite. E o Tricolor quase chegou ao empate aos 35 numa cobrança de escanteio. Gustavo evitou o gol de Wagner Leonardo.

As últimas fichas dos dois treinadores para evitar a disputa da vaga nos pênaltis foram Giovanny, no lugar de Batalla, no Alviverde; e Edenílson no lugar de Cristian Olivera.

E quem chegou ao gol foi o Juventude, de Fábio Matias. Nenê fez linda joga na linha de fundo e cruzou no meio da área. Mandaca se jogou na bola e marcou de cabeça: 2 a 0 Verdão.

Ainda deu tempo de Reginaldo entrar na vaga de Ewerthon, que saiu de campo esgotado. Mas aos 50 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Gustavo Martins acertou uma linda bicicleta e diminuiu para 2 a 1.

Após a revisão do VAR, Anderson Daronco confirmou o gol. Mas o o árbitro foi chamado para rever um lance de agressão a Volpi, na hora em que o goleiro gremista comemorava o gol. Quinteros achou que Daronco faria a revisão do gol, invadiu o campo e agrediu o atacante Ênio. O episódio resultou em muita confusão e troca de empurrões, e nas expulsões do técnico tricolor e do atleta alviverde Reginaldo.

Depois da confusão, Ênio quase o marcou o gol da classificação, em conclusão da pequena área em cima de Volpi. Mas era tarde para evitar a disputa da vaga nos pênaltis.

Nas cobranças, Wagner Leonardo marcou primeiro. O chute de Nenê parou em Tiago Volpi. Nas segundas cobranças, Gustavo pegou o pênalti de Pavón, e Giovanny deixou tudo igual. Depois, Arezo e Jadson marcaram. A quarta cobrança do Tricolor foi de Volpi, que converteu. E o goleiro ainda pegou a conclusão de Alan Ruschel. Coube a Villasanti marcar o gol da classificação gremista, mas Gustavo defendeu. Na última para o Ju, Ênio chutou pra fora a cobrança e a vaga na final: 3 a 2 para o Tricolor.

Ficha técnica

Juventude (2) 2x1 (3) Grêmio

Semifinal do Gauchão 2025 - volta

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 44/2º), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Ênio, 17/2º), Jadson e Jean Carlos (Nenê, int.); Batalla (Giovanny, 38/2º), Erick Farias (Mandaca, 17/2º) e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuellár (Camilo, int.); Cristian Olivera (Edenílson, 38/2º), Cristaldo (Gustavo Martins, int.) e Monsalve (Pavón, 23/2º); Braithwaite (Arezo, 23/2º). Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: Adriano Martins (J), aos 21 minutos; Mandaca, aos 39, no segundo tempo. Gustavo Martins (G), aos 50, no segundo.

Cartões amarelos: Abner (J).

Cartão vermelho: Jemerson (G), aos 46 minutos, no primeiro tempo. Reginaldo (J) e Gustavo Quinteros, aos 59, no segundo tempo.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Maíra Moreira e Tiago Diel. VAR: Caio Max Vieira-RN.