Preso suspeito de atear fogo a pessoa dentro de contêiner em Santa Maria

Um homem foi preso por suspeita de ter sido o responsável por atear fogo a uma pessoa em um contêiner de lixo em Santa Maria , na Região Central. O corpo, ainda não identificado, foi encontrado no início da manhã de quinta-feira (19) no bairro Campestre Menino Deus.

No decorrer do dia, a Polícia Civil identificou o veículo utilizado para levar a vítima até o local e o encontrou estacionado na residência do suspeito, no bairro Itararé. O jovem de 19 anos foi preso em flagrante. Ele tem antecedentes por tentativa de homicídio, descumprimento de medida protetiva (duas vezes) e lesão corporal doméstica.