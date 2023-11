O Caxias do Sul Basquete sofreu a sua terceira derrota em sete partidas no NBB 16. Em um confronto equilibrado e no qual o time não encontrou soluções ofensivas no último quarto, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa perdeu para o São José por 90 a 82, na noite desta sexta-feira (17), no Ginásio do Sesi.