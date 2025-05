OUÇA AGORA: Caxias x Retrô pela Série C do Brasileirão

Pela quinta rodada da Série C 2025, o Caxias recebe o Retrô no Estádio Centenário, neste domingo (11) às 16h30min. Combinado com outros resultados, o Grená pode ocupar a liderança ao final da rodada, caso vença.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Gaúcha Serra 105.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra . A jornada esportiva inicia às 16h e a narração será de Eduardo Costa, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Tiago Nunes. Na central de esportes, Camila Corso.

Com uma campanha de quatro vitórias e uma derrota, o Caxias acumula 9 pontos e ocupa a quarta posição na tabela do campeonato. Já o Retrô tem apenas uma vitória e um empate, somando 4 pontos. Jogando em casa, o Grená está com 100% de aproveitamento na Série C 2025, assim como o técnico Júnior Rocha, que venceu as duas partidas com o clube desde que chegou.