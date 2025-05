Após cinco jogos sem vencer, Juventude acerta a saída do técnico Fábio Matias

Fábio Matias comandou o Juventude em 26 partidas. Porthus Junior / Agencia RBS

Fábio Matias não é mais técnico do Juventude. A goleada sofrida para o Fortaleza, por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, decretou o fim do trabalho do treinador no Estádio Alfredo Jaconi. O anúncio oficial ocorreu na tarde neste domingo (11), por meio das redes sociais do clube.

Segundo a nota, a decisão ocorreu em comum acordo. Junto com Fábio deixa o clube o auxiliar Lucas Batista.

" O Esporte Clube Juventude agradece aos profissionais, que sempre demonstraram absoluto compromisso, empenho e profissionalismo durante sua jornada à frente do elenco alviverde. Tal postura fez com que Fábio Matias conquistasse rapidamente o respeito de todo o staff, atletas e funcionários. O Esporte Clube Juventude deseja sorte e sucesso aos dois profissionais na sequência de suas carreiras", diz a nota oficial do Verdão.

Desde o ano passado, foram 26 jogos de Fábio Matias no comando alviverde. 12 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 51,8%.

Matias chegou ao Juventude na reta final da Série A do ano passado, após a demissão de Jair Ventura. O treinador estreou na 32ª rodada, justamente com uma derrota para o Fortaleza por 3 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. No entanto, depois disso, o time emplacou uma sequência de cinco jogos sem perder e manteve o Verdão na elite nacional.

Neste ano, Fábio Matias comandou o Verdão até a semifinal do Gauchão, sendo eliminado pelo Grêmio, em um jogo polêmico por conta da arbitragem. Na Copa do Brasil, amargou uma eliminação na primeira fase para o Maringá, clube da Série C.

Com isso, sobrou somente o Brasileirão. Nas três rodadas iniciais, somou seis pontos. No entanto, a partir da quarta rodada, na goleada por 6 a 0 para o Flamengo, uma sequência de cinco partidas sem vender (Flamengo, Mirassol, Inter, Atlético-MG e Fortaleza), com 17 gols sofridos.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Fábio Matias no Juventude