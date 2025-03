"A gente vai ser protagonista da Série C", diz técnico do Caxias

A Série C começa só no dia 12 de abril. Mesmo assim, o Caxias sabe que a competição é o grande objetivo da temporada. O técnico Luizinho Vieira nunca escondeu isso.

A preparação do time para 2025 iniciou em dezembro. No entanto, nesta segunda-feira (10), os treinos reiniciam com foco total no acesso à Série B.