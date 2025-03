Juventude conhece data e horário da partida de estreia no Brasileirão com o Vitória

Estreia alviverde será no Alfredo Jaconi, diante do Vitória, no sábado, dia 29. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a tabela detalhada da primeira rodada do Brasileirão 2025. E o Juventude estreia no Alfredo Jaconi no sábado (29), às 18h30min. A partida terá a transmissão do Premiere.

Sete partidas ocorrerão no sábado, incluindo as da dupla Gre-Nal. Às 18h30min, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG, na Arena. Já o Inter encara o Flamengo, no Maracanã, às 21h.

Ainda no sábado, o jogo inaugural da competição, às 16h30min, irá reunir o atual campeão, o Botafogo, diante do vice de 2024, o Palmeiras, na Allianz Arena.

Contudo, a CBF alerta no documento divulgado que, considerando partidas da Libertadores e Sul-Americana na terça-feira (1º), as finais dos Estaduais envolvendo clubes da Série A terão que ser realizadas até quarta-feira dia 26.

Ainda segundo a entidade, a depender do sorteio das duas competições sul-americanas, a ser realizado no dia 17, poderá modificar partidas da 1ª rodada de sábado (29) para domingo (30). A confederação vai detalhar mais rodadas do Brasileirão de forma compatibilizada com as tabelas da CONMEBOL. No segundo duelo, o Juventude visita o Botafogo.

A 38ª e última rodada do Brasileirão está prevista para o fim de semana de 21 de dezembro.

1ª rodada

Sábado (29)

16h30min

Palmeiras x Botafogo

18h30min

Juventude x Vitória

Grêmio x Atlético-MG

Cruzeiro x Mirassol

Bahia x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

21h

Flamengo x Internacional

Domingo (30)

16h

São Paulo x Sport

18h30min

Vasco x Santos

Segunda-feira (31)

20h

Bragantino x Ceará