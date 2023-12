O Caxias do Sul Basquete entrou em quadra, nesta terça-feira (19), no Ginásio do Sesi, e enfrentou o Corinthians no 14º jogo da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). Em confronto equilibrado e decidido nos últimos instantes, com a presença de 1.376 torcedores, a vitória foi dos visitantes por 80 a 79. Na próxima rodada, a equipe da Serra recebe o Pinheiros, quinta-feira (21), às 20h.