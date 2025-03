Ciclista morre atropelada na BR-101, em Terra de Areia, no Litoral Norte

Uma ciclista morreu após ser atropelada na manhã deste domingo (9) na BR-101, em Terra de Areia, no Litoral Norte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu no km 46, sentido Norte, por volta das 8h30min, envolvendo um caminhão-trator tracionando um semirreboque, ambos emplacados no município.