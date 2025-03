Volta de Wesley esquenta disputa no ataque do Inter 

Wesley esteve em campo na Arena. André Ávila / Agencia RBS

Um dos retornos saudados pelo técnico Roger Machado foi o de Wesley. Recuperado de lesão muscular, o atacante foi utilizado no segundo tempo do Gre-Nal 445 no lugar de Carbonero. A partir de agora, serão três jogadores disputando duas vagas pelos lados do ataque.

Wesley, Carbonero e Vitinho disputarão lugar nas pontas. Os três podem atuar pelo lado esquerdo, posição que era ocupada por Wesley até a lesão sofrida pelo camisa 21.

Mas Carbonero, autor do primeiro gol do clássico, e Vitinho, importante na semifinal do Gauchão, largam em vantagem nessa disputa.

— Isso é bom pra caramba. É uma disputa saudável. Quando os caras estão bem, é respeitar a hierarquia de quem está bem. Vamos disputar no dia a dia. Importante é ajudar o Inter — disse Wesley após o jogo de sábado (8).

Rápida recuperação

O atacante não atuava desde o dia 12 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. O retorno aos treinamentos ocorreu após os exames de imagem apontarem o fim da lesão.

— A gente tinha um planejamento. Durante a semana vínhamos fazendo testes e exames de imagem. Quando os testes deram uma evoluída, tive a conversa de que estava pronto para voltar e fiquei disponível para ajudar o time — completou o atacante colorado.

Durante os treinamentos desta semana, Roger Machado vai definir a melhor estratégia para o clássico do próximo domingo (16). Com Carbonero e Vitinho em alta, Wesley poderá continuar como opção no banco de reservas.

Outra mudança que deve ocorrer no setor ofensivo é a colocação de Borré no lugar Valencia. Assim como Wesley, o colombiano se recuperou de lesão e atuou no segundo tempo do clássico na Arena.