O Caxias do Sul Basquete entrou em quadra, nesta quarta-feira (27), para enfrentar o Minas, um dos líderes do NBB, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. No 16º jogo da temporada regular, os comandados do técnico Rodrigo Barbosa começaram bem no primeiro quarto, mas terminaram derrotados por 84 a 55. O adversário é um dos principais times da competição. O Caxias tem a campanha com seis vitórias e 10 derrotas.