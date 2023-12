O Caxias do Sul Basquete encerrou a sequência de jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) de 2023 com derrota fora de casa. Nesta sexta-feira (29), em Pato Branco-PR, o Gambá enfrentou o Pato e perdeu pelo placar de 78 a 74. O time não foi bem no primeiro tempo do confronto. Porém, na volta do intervalo, a equipe conseguiu ajustar a defesa e o ataque. Nos minutos finais do último quarto, o Caxias virou o jogo em duas oportunidades, mas o time da casa conquistou a vitória nos segundos finais.