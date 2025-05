Grêmio confirma nova lesão de Cuéllar

Contratado em janeiro, volante já soma duas lesões desde que chegou ao Tricolor. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

Minutos antes da partida contra o Bragantino, neste sábado (10), o Grêmio comunicou a segunda lesão de Cuéllar desde que chegou a Porto Alegre, em janeiro. O prazo para a recuperação e retorno aos treinamentos não foi informado.

O volante foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita, após exame de imagem. Conforme comunicado oficial do Tricolor, Cuéllar havia relatado dores na região depois de sofrer uma pancada no empate sem gols diante do Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana. Ele já iniciou tratamento para recuperação.

A primeira lesão de Cuéllar aconteceu em março, quando teve um edema no músculo adutor da coxa esquerda.

Veja comunicado do Grêmio

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Gustavo Cuéllar apresentou dores após uma pancada no último jogo. Exames de imagem constataram uma lesão no músculo solear grau II-b da perna direita. O atleta já está em tratamento para recuperação."