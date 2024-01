A noite de quarta-feira (3) foi toda dele. O norte-americano Kawkins brilhou como nunca em uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB). Diante do líder Flamengo, o armador foi quem manteve vivo até o último segundo da prorrogação o sonho do Caxias Basquete vencer o rubro-negro pela primeira vez na história. Mas nem os 35 pontos convertidos pelo atleta foram capazes de garantir a vitória histórica. No último lance da prorrogação, virada carioca por 85 a 84.