A partida contra o Inter será importante para o Juventude. Diante de adversários que impuseram dificuldades pelo estilo de jogo mais físico, agora, o alviverde vai enfrentar um colorado que joga, mas deixa jogar. Roger Machado citou que diante de times assim o futebol do Juventude aparece mais. Pois a prova será neste sábado (2), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada da primeira fase do Gauchão.