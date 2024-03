O julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) sobre as confusões ocorridas no Gre-Nal 441 foi adiado mais uma vez. Marcado para as 16h desta sexta-feira (8), o processo será julgado no dia 14 de março de 2024, próxima quinta, no mesmo horário. É a segunda mudança de data, pois inicialmente era para ter sido realizado na terça-feira (5).