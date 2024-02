Um Gre-Nal emocionante do aquecimento ao último lance. O Inter venceu o Grêmio, de virada, por 3 a 2, no clássico 441, válido pela 10ª rodada da primeira fase do Gauchão graças a um gol aos 51 minutos do segundo tempo. Alan Patrick, de pênalti, determinou a vitória que Mauricio e Alario haviam aberto (Renê contra e Villasanti marcaram para os tricolores). Com o resultado, o time de Coudet assegura a liderança. No final, um empurra-empurra encerrou o jogo com os ingredientes de sempre.