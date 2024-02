O primeiro clássico de 2024 acabou com a vitória do Inter no Gre-Nal 441. Na noite deste domingo (25), o Grêmio ficou na frente em duas oportunidades, mas sofreu a virada já nos minutos finais da partida no Beira-Rio. Alan Patrick, de pênalti, determinou a vitória que Mauricio e Alario haviam aberto (Renê contra e Villasanti marcaram para os tricolores).