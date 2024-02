O Inter venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 10ª rodada do Gauchão 2024. O Colorado contou com gols de Mauricio, Alario e Alan Patrick, enquanto Villasanti fez o gol do Tricolor. A outra bola na rede da equipe de Renato Portaluppi foi marcada por Renê, contra.