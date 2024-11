Para sair da sinuca imposta pelo novo e insano calendário da CBF, que emparedou os Estaduais, o Gauchão caminha para nova fórmula em 2025. Serão três grupos de quatro times, classificando para as semifinais o primeiro de cada chave e o melhor segundo colocado. Do 5° ao 8°, um quadrangular cujo “título” é vaga na milionária Copa do Brasil. Os outros, do 9° ao 12°, disputaram um torneio da morte, para ver quem escapa.