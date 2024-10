O Gauchão passa a surgir no horizonte e já começa a apresentar alguns nomes que serão badalados. O estreante Monsoon, de Porto Aelgre, anunciou acerto com o zagueiro Sidnei, aquele formado no Inter e vendido ao Benfica, em 2007, onde foi campeão atuando com David Luiz, Ramires, Di María e Aimar.