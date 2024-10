No Gre-Nal 443, no próximo sábado (19), o Inter pode repetir uma marca expressiva que não alcança há 50 anos. O Colorado, que ganhou os dois outros clássicos da temporada, poderá terminar pela quarta vez na história um ano com 100% de aproveitamento contra o maior rival. O levantamento leva em consideração anos com mais de um embate entre os rivais.