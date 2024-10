Considerado internamente como a maior promessa da base do Inter nos últimos anos, Gabriel Carvalho se firmou como titular de Roger Machado e vive a expectativa do primeiro Gre-Nal como profissional. O meia-atacante, sempre acompanhado pelos europeus, desperta ainda mais interesse pelo momento vivido. A expectativa no Beira-Rio é que o jovem seja a maior venda da história do clube.