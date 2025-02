O Inter, Alan Patrick e a câmara hiperbárica

Não pode correr risco na cura total do tornozelo. Não é desrespeito ao Caxias, a partir da vantagem de 2 a 0 , mas uma prudência obrigatória . É perigoso até deixá-lo no banco para entrar nos minutos finais.

É impossível confiar nele. Se jogar só com Vitão, Fernando e Bernabei de titulares (nenhum do setor criativo ou definidor), o favoritismo do Inter some contra Grêmio ou Juventude.