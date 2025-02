Gols contra o Caxias mostram novo Inter com diferença de Bruno Henrique para Thiago Maia

Bruno Henrique participou dos dois gols do Inter em Caxias do Sul. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter largou em vantagem na semifinal do Gauchão com a vitória de 2 a 0 sobre o Caxias, no sábado (22). Os dois gols saíram em lances envolvendo o trio Bruno Henrique, Aguirre e Vitinho. Pelo lado direito, eles formaram um dos triângulos de Roger Machado. A presença do camisa 8 pela direita é uma marca da mudança de característica do meio-campo com a saída de Thiago Maia.

Ainda que não tenha sido feito o anúncio oficial, Thiago Maia acertou sua ida para o Santos e não jogará mais pelo Inter. Bruno Henrique já vinha sendo o novo titular como companheiro de Fernando. O jogo contra o Caxias mostrou bem a mudança na forma desse jogador se mexer no meio-campo com a troca.

Na arrancada do Inter no segundo turno do Brasileirão, Thiago Maia se consolidou como o parceiro de Fernando jogando mais adiantado. Era ele quem se desprendia muitas vezes caindo pelo lado esquerdo se aproximando de Wesley e Bernabei.

Exemplo da participação de Thiago Maia se juntando a Wesley e Bernabei na esquerda no lance que terminou com gol de Gabriel Carvalho contra o Juventude, no Brasileirão do ano passado. Premiere / Reprodução

Como Bruno Henrique tem a tendência de cair pelo lado direito, essa busca por triângulos aconteceu com Aguirre e Vitinho nos dois gols sobre o Caxias. No primeiro, Bruno Henrique estava mais recuado para fazer a saída de três com os zagueiros e acertou um lançamento para Aguirre, que deu a assistência para Vitinho. No segundo, ele participa perto da área grená da troca de passes e dá a assistência para Vitinho após receber passe do lateral-direito.

Bruno Henrique aparece perto da área para dar assistência para Vitinho. Premiere / Divulgação

O Inter ainda busca no mercado um novo volante. Com as inscrições do Gauchão fechadas, porém, Bruno Henrique terá a missão de substituir Thiago Maia. Será à direita e mais próximo de Aguirre e do ponta desse setor que o torcedor verá o camisa 8 atuar.