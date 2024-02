O Grêmio foi derrotado por 3 a 2 pelo Inter no Gre-Nal 441, válido pela 10ª rodada do Gauchão. Na saída de campo, o zagueiro Kannemann reclamou da arbitragem do clássico. O defensor argentino cometeu um pênalti nos últimos minutos da partida, que culminou em gol de Alan Patrick e, por consequência, na vitória colorada.