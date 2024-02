O árbitro Anderson Daronco acertou ao marcar pênalti no lance entre Kannemann e Alan Patrick aos 49 minutos da segunda etapa do Gre-Nal 441. O zagueiro do Grêmio se atira como se fosse um goleiro para cima do Alan Patrick e cai sobre as pernas do meia colorado. O ponto de contato da infração acontece em cima da linha da grande área. Ele atropela Alan Patrick e comete a infração.