Plantão no site e ansiedade pelos shows: as emoções dos primeiros a garantir ingresso para o Planeta Atlântida 2025

Joice Vieira dos Santos, que foi a segunda pessoa a garantir ingresso para o Planeta Atlântida 2025, esteve com a filha, Carina dos Santos Viegas, na edição deste ano. Arquivo pessoal / Joice Vieira dos Santos

A professora de educação infantil Diellen Francisco de Souza, de 26 anos, foi a primeira pessoa a garantir ingresso para a edição de 2025 do Planeta Atlântida, que ocorre nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Saba, em Xangri-lá.

O feito de Diellen não foi obra do acaso. Subir ao lugar mais alto do pódio dos planetários exigiu muito planejamento da jovem: além de acessar o site antes do horário oficial de abertura da pré-venda, para garantir uma boa colocação na fila virtual que costuma se formar, ela fez o cadastro na plataforma com um dia de antecedência. A intenção era agilizar o ato da compra, para não correr o risco de ficar sem ingresso.

A primeira parte das vendas foi exclusiva para clientes dos cartões Banrisul. A professora já possuía um cartão do banco gaúcho, feito por ela anos atrás, justamente para comprar os ingressos do Planeta Atlântida em edições anteriores.

Moradora de Xangri-lá, onde ocorre anualmente o festival, Diellen perde as contas de quantas vezes já esteve no evento. Mas lembra que, da primeira vez, tinha 14 anos — a idade mínima para entrar no Planeta, aguardada por ela com ansiedade.

Desde então, ir ao Planeta Atlântida virou uma espécie de tradição dos primeiros meses do ano. E ela não pretende quebrá-la tão cedo.

— Na adolescência, eu era bem roqueira, então ia ao festival muito pelos shows de rock. Hoje, já sou totalmente eclética. E o legal do Planeta é que todo mundo consegue curtir. Tanto que, quando saiu o line-up deste ano, parecia a minha retrospectiva do Spotify (risos) — diz a planetária.

Entre as atrações da próxima edição, Diellen está ansiosa pelo show da sertaneja Ana Castela e pelo retorno de Anitta à Saba. A moradora do Litoral vai curtir o Planeta 2025 ao lado da sobrinha, Júlia, 14 anos, que fará a sua estreia no festival. A adolescente está contando os minutos para a apresentação de Matuê.

Primeira pessoa a adquirir ingresso para o Planeta Atlântida 2025, Diellen Francisco de Souza esteve na edição deste ano com o namorado, Heidlon Grebin. Diellen Francisco de Souza / Divulgação

Primeiro Planeta "sem a dinda"

As estudantes Érica Bogado Pinheiro, 18 anos, e Ana Luísa Spiller Gutierres, 15, moradoras de Estrela, no Vale do Taquari, também anseiam por assistir ao show do trapper. Aliás, mais um: elas estiveram na edição deste ano do festival, quando Matuê fez uma apresentação incendiária ao lado de Teto e Wiu, parceiros da gravadora 30praum.

O Planeta Atlântida 2024 foi curtido pelas adolescentes ao lado da madrinha, a servidora pública Gabriela Gomes dos Santos, 41 anos. Responsável por garantir os ingressos das afilhadas também para a edição de 2025, ela foi a terceira pessoa a efetuar a compra na pré-venda. Desta vez, porém, as adolescentes irão sem a companhia da dinda.

Gabriela fez uma cirurgia e não poderá comparecer ao festival, mas se encarregou de adquirir os passaportes e estará lá para levar e buscar as meninas na Saba.

— Na última edição, eu vi o quanto o festival é organizado, vi toda a segurança e o policiamento, então fico bem tranquila de deixar elas aproveitarem. Estou muito animada por poder viver mais um Planeta Atlântida com as duas, mesmo que indiretamente. Elas até brincam que sou a mais ansiosa das três (risos) — comenta Gabriela.

Para a servidora pública, o festival contempla diferentes gerações e traz, ainda, a oportunidade de conhecer novos artistas — a exemplo de Matuê, que ela conheceu no Planeta, por conta das afilhadas, e acabou adorando.

A opinião é compartilhada pela técnica de enfermagem Joice Vieira dos Santos, 51 anos, moradora de Viamão que foi a segunda pessoa a garantir o ingresso para a próxima edição.

Ela esteve no Planeta Atlântida 2024 junto à filha, a estudante Carina dos Santos Viegas, 16 anos, e gostou tanto da experiência que resolveu voltar no ano seguinte.

— Lá no festival, a gente já decidiu que voltaria. Falamos: "Agora, vamos ter que vir em todos" (risos) — diverte-se Joice, que detalha a experiência de participar do festival pela primeira vez aos 50 anos:

— Foi muito bom! Achei que seria só gurizada, mas tinha muita gente da minha idade também, todo mundo curtindo junto. Gostei de todos os shows, até dos artistas que eu nem era tão fã.

Fã do pagode dos anos 1990, a técnica de enfermagem está ansiosa para assistir aos shows de Alexandre Pires e do grupo Sorriso Maroto, atrações da próxima edição. Mas também planeja curtir muito Anitta, Luísa Sonza, Ana Castela, Pedro Sampaio e Armandinho, artista que ela define como "a cara do Planeta Atlântida".

Experiência completa

O regueiro gaúcho tem uma relação tão íntima com o festival que foi o responsável por trazer tranquilidade ao advogado João Elias Kuhn Darlam, 29 anos. Ele foi a quarta pessoa a comprar o ingresso na pré-venda, etapa iniciada previamente à divulgação das atrações.

E mesmo sem saber quais seriam os shows, o morador de Caxias do Sul não titubeou em efetuar a compra, pois tinha certeza de que Armandinho estaria na lista.

— Se tem Armandinho, não precisa de mais nada (risos) — brinca ele.

O advogado irá ao Planeta ao lado da noiva e mais dois casais de amigos. Segundo ele, o grupo costuma viajar e fazer passeios especiais juntos, e o festival foi o programa escolhido para 2025. A sugestão partiu do próprio João, que já havia participado de edições anteriores e convenceu os amigos, planetários de primeira viagem, a aderirem à proposta.

João Elias Kuhn Darlam (ao centro) curtirá o Planeta Atlântida 2025 com seu grupo de amigos. Arquivo pessoal / João Elias Kuhn Darlam

Ele ficou tão animado com a ideia de curtir o Planeta com a sua galera que montou um plano tático para garantir os ingressos do grupo. João conta que acessou o site da venda cerca de uma hora e meia antes do horário de abertura, deixando duas telas abertas.

Os setores também foram escolhidos a dedo por ele: na sexta, o grupo irá de Arena, para que os estreantes possam ter uma experiência de "Planeta Atlântida raiz"; já no sábado, o grupo todo irá de Premium, setor que conta com uma experiência gastronômica de open bar e open food assinada pelo Destemperados, além de localização privilegiada.

Animado, o advogado projeta viver mais uma grande edição do Planeta Atlântida, agora ao lado dos amigos.

— Mudamos o nome do nosso grupo de WhatsApp para "Planeta Atlântida 2025" e estamos repercutindo todas as novidades do festival por ali. Nesta semana mesmo, ficamos muito empolgados quando divulgaram o cardápio do setor Premium (risos). Não vemos a hora de curtir os shows e todas as experiências do festival.

Como adquirir ingressos