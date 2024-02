Foi um jogo de mais posse de bola, mais finalizações, mais passes trocados e finalizações do Inter. Ainda assim, de idas e vindas no placar, com o desfecho apenas nos minutos finais, quando Alan Patrick garantiu 3 a 2. Eduardo Coudet valorizou o resultado acima de qualquer circunstância e fez questão de defender Renê, autor do gol contra que abriu o placar para o Grêmio.