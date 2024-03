O Inter tem mais um reforço para 2024. Thiago Maia, 26 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (7) pelo Colorado. O volante chega por empréstimo, com contrato até o final de 2024. O clube informa, ainda, que as condições já foram estabelecidas para efetivação da aquisição dos direitos federativos do atleta de forma definitiva.