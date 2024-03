O atacante Rafael Borré teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, com isso, está liberado para fazer sua estreia pelo Inter. O colombiano não poderá disputar a reta final do Gauchão por conta do fim das inscrições para a competição estadual, mas o clube trabalha para que sua estreia seja na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu, em Brasília, na quarta-feira (13).