A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre (DAEM) registrou na última segunda-feira (4) uma nova denúncia contra o funcionário do Inter que interpreta o mascote Saci por importunação sexual. Desta vez, a queixa partiu de uma torcedora colorada que buscava uma foto com o personagem. Ela disse ter sido segurada à força pelo homem e ter ouvido frases de conotação sexual antes do Gre-Nal 441.