A Justiça do Rio Grande do Sul concedeu, neste domingo (3), uma medida protetiva à repórter Gisele Kümpel. A jornalista da Rádio Monumental (canal identificado com o Grêmio) fez um boletim de ocorrência na delegacia do Estádio Beira-Rio no último domingo (25), após o Gre-Nal 441, contra o funcionário que se trabalha como mascote do Inter por importunação sexual.