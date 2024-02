O homem que atua como o intérprete do Saci, mascote do Inter, voluntariamente compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre (DEAM) na tarde de terça-feira (27). Acompanhado por um advogado, ele prestou depoimento no inquérito que investiga uma acusação de importunação sexual durante o clássico Gre-Nal do último domingo, no Beira-Rio.