A Polícia Civil abriu investigação sobre a denúncia de importunação sexual contra o mascote do Inter. Na manhã desta segunda-feira (26), a 1° Delegacia da Mulher de Porto Alegre recebeu a ocorrência registrada no Posto Policial do Beira-Rio pela repórter Gisele Kumpel e solicitou ao Inter as imagens registradas pelas câmeras do estádio e informações sobre a pessoa que estava fantasiada de Saci durante o Gre-Nal.