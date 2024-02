O Inter analisa instalar, em breve, uma rede de proteção no setor de visitante do estádio Beira-Rio. O projeto é debatido pelo clube e deverá ser agilizado a partir dos incidentes do Gre-Nal 441, quando dois torcedores foram atingidos por cadeiras arremessadas do setor adversário. A expectativa é que o processo esteja concluído ainda em 2024.