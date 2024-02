Depois da virada no primeiro Gre-Nal de 2024, na última noite (25), no Beira-Rio, o Inter já tem uma decisão na sequência do calendário: o ASA, em Arapiraca. O confronto pela primeira fase da Copa do Brasil será disputado no interior de Alagoas. Para o confronto, o Colorado reavaliará todo o elenco, principalmente os experientes Gabriel Mercado e Enner Valencia, que acusaram dores recentemente.