O passo gigante dado pelo Inter para faturar o Gauchão

Alan Patrick cada vez mais mostra-se o maestro do time. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Gre-Nal da Arena mostrou um Inter encaixado. Consolidação evidente do trabalho de Roger Machado no comando técnico. Do começo ao fim, o Colorado foi o melhor time do Gauchão.

A equipe chega invicta ao último jogo no Beira-Rio com uma vantagem gigante. Alguns jogadores merecem todas as reverências na campanha.

Cada vez mais, Alan Patrick confirma ser o maestro do time. A presença do camisa 10 faz toda a diferença para o desempenho. Colocou o clássico 445 no bolso.

Discreto, o volante Fernando é sinônimo de segurança na frente da área, além de qualificar a saída de bola.

Na defesa, Vitão é diferenciado. Ao seu lado, Victor Gabriel cresceu. É a revelação do campeonato. Pelo jeito, Roger encontrou a dupla de zaga titular para o restante da temporada.

Bernabei também é uma peça importante na estrutura da equipe pelo lado esquerdo. O Inter está quase lá no objetivo de retomar a hegemonia estadual.

Leia Mais Grêmio 0x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Gauchão