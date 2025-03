Inter abre semana com foco no "segundo tempo da decisão"

Roger Machado antes de Grêmio x Inter, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

A semana mais importante dos últimos oito Gauchões terá dois focos principais no Inter. O primeiro é óbvio, o de preparar o máximo possível o time para o Gre-Nal que decidirá o campeonato, no domingo, no Beira-Rio. O segundo é controlar a ansiedade de um clube que tenta reencontrar os troféus após oito anos. O caminho está pavimentado, mas é preciso trilhá-lo.

O 2 a 0 dá a vantagem ao Inter até mesmo de perder por um gol que ainda assim será campeão do Gauchão pela 46ª vez. Esse resultado, porém, mal será mencionado. A ordem é lembrá-lo só nos minutos finais da partida, se for o caso.

"Qualidade do adversário"

— É uma vantagem importante, precisamos saber jogar com ela. É um resultado grande na casa do rival, na final de um campeonato, só que ainda tem o "segundo tempo da decisão", e a gente respeita muito a qualidade do nosso adversário — disse Roger Machado, que completou:

— Tivemos as melhores oportunidades do primeiro tempo, com os gols. Porém, pelo contexto da disputa, a gente sabe que o campeonato está aberto. Estamos tratando de um clássico em uma final de regional com todo ambiente histórico. O adversário vai buscar recuperar. Precisamos ter humidade, tranquilidade e manter os pés no chão.

Leia Mais Relembre quando foi a última vez que o Inter havia vencido o Grêmio na Arena

"A gente não esperava"

O discurso foi o mesmo de Fernando, um dos melhores em campo no sábado. Mais experiente do grupo, o volante comemorou a atuação:

— Foi um resultado bom, muito importante pra gente. É muito difícil jogar na Arena. O Grêmio ataca muito bem, mas a gente conseguiu anular. Depois tivemos duas possibilidades de fazer gol, e fizemos, ao contrário do jogo passado. Acho que é uma boa vantagem, a gente não esperava.

Leia Mais Segundo Gre-Nal da final do Gauchão tem dia e horário definidos

Alerta para o jogo de volta

Ao mesmo tempo, pediu atenção:

— A vantagem se desfaz. Da mesma forma que ganhoamos aqui, eles podem ir lá e conseguir o resultado também. É uma equipe muito qualificada. Respeitamos muito o Grêmio. Vamos buscar fazer um grande jogo, independentemente do resultado, e tentar sair com o título. É o que queremos.

Assista aos melhores momentos

"Feliz em voltar"

Capitão do Inter, destaque do clássico, e recuperado após quase um mês de ausência, recuperando-se de lesão, Alan Patrick vibrou com o 2 a 0. O ligamento do tornozelo direito ainda incomoda, mas não o impede mais de jogar.

— Fico feliz em poder voltar e ajudar o time com o gol. Agora é descansar para coroar na nossa casa com o título. Vamos nos preparar e encarar com humildade — resumiu.

"Preparado para ser campeão"

Quando o Inter se reapresentar para a preparação do Gre-Nal, o Grêmio estará embarcando para São João del Rei, interior de Minas Gerais. Na quarta-feira, enfrenta Athletic pela Copa do Brasil. A espera se transformará em ansiedade, será preciso saber contê-la. Mas, como frisou Roger, tudo está sendo feito para isso:

— Penso que esse grupo está preparado para ser campeão.

Assista a entrevista coletiva de Roger Machado