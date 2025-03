Um novo "homem Gre-Nal" surge no Inter

Camisa 10 colorado celebra o seu gol na Arena, no sábado (8) MAX PEIXOTO / FGF/DIVULGAÇÃO

Ao longo da história alguns nomes se perpetuam como peças importantes no contexto Gre-Nal. Para isso, é essencial ter protagonismo nos confrontos entre Inter e Grêmio com regularidade.

Além disso, o nível vai sendo elevado de acordo com o cenário de cada partida que se apresenta. Quem decide jogos com caráter decisivo ganha um espaço especial entre as estrelas do maior clássico do Brasil.

Pelos números, Alan Patrick já se tornou "homem Gre-Nal". São 12 jogos, sete vitórias, três derrotas e dois empates. São muitos clássicos. Ele entende o jogo.

E, para exaltar ainda mais seus números, o meia colorado tem cinco gols e quatro assistências. Ele assume a responsabilidade na hora do enfrentamento diante do Grêmio. Isso precisa ser valorizado.

Assumindo o protagonismo

Ao longo da história, acompanhamos atletas qualificados que sumiam na hora de jogar contra o maior rival. Até mesmo quando não está fazendo um grande jogo, Alan Patrick desequilibra a favor do Inter.

Foi assim no Gre-Nal da primeira fase. O jogo estava complicado, o Grêmio marcou o primeiro gol e numa cobrança de escanteio o camisa 10 do Inter encontrou Fernando na área tricolor.

Essa imprevisibilidade deixa o adversário constantemente desconfortável dentro do campo. Esse é o efeito Alan Patrick atualmente.

Acertou a comissão técnica com o planejamento de trazer Alan de volta aos gramados. A mobilização do clube para tê-lo de volta em um jogo tão importante foi fator decisivo na busca pelo resultado fora de casa. Jogador qualificado sempre deve ser prioridade.

No próximo domingo (16), Alan Patrick pode dar um outro passo importantíssimo na construção da sua história nos grenais. A conquista do título tem um peso significativo na história do futebol gaúcho.

Quem participar da volta colorada ao primeiro lugar do pódio se colocará como protagonista dessa novela. A interrupção do octa gremista e o peso que sai das costas de todos os torcedores do Inter com uma taça deve ser valorizado.

