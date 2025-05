Ypiranga vence CSA e entra na zona de classificação para a próxima fase da Série C

Na tarde deste domingo (4), no Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ypiranga venceu o CSA e ingressou no G-8 da Série C. A equipe alagoana, que venceu o Grêmio pela Copa do Brasil no dia 30 de abril, não foi páreo para o time canarinho, que venceu com gol de cabeça do volante Charles.