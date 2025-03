Segundo Gre-Nal da final do Gauchão tem dia e horário definidos

Partida decisiva será disputada no Beira-Rio.

O segundo Gre-Nal da final do Gauchão teve o horário definido. A partida entre Inter e Grêmio será disputada às 16h em 16 de março, um domingo . A partida terá transmissão ao vivo pela RBS TV e pela Rádio Gaúcha , além de cobertura completa pelos veículos do Grupo RBS .

A partida será disputada no Beira-Rio , já que o Inter teve a melhor campanha da competição. O jogo de ida ocorre neste sábado (8), às 17h45min.

Campanha da dupla Gre-Nal

O Tricolor chegou à decisão após eliminar o Juventude, nos pênaltis, na semifinal. Ao todo, o Grêmio acumula seis vitórias, duas derrotas e dois empates, com 22 gols marcados e seis sofridos.

Gre-Nal pela 29ª vez na final

O Gre-Nal decidirá o Gauchão pela 29ª vez. O retrospecto de decisões com clássico é favorável ao Tricolor. Até agora, o Grêmio levantou a taça diante do rival em 15 oportunidades, enquanto o Inter conquistou o troféu 13 vezes.

Número de títulos

O Inter é o maior campeão gaúcho da história. Ao todo, o Colorado acumula 45 taças contra 43 do Tricolor.

