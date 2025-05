Brasil vence a Espanha e garante vaga na segunda divisão do Circuito Mundial feminino de rugby

Thalia concorreu ao prêmio de melhor jogadora do mundo. SVNS Series / Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby sevens venceu, neste domingo (4), a Espanha por por 14 a 5, garantindo a primeira posição do Grupo A e a vaga direta na segunda divisão do Circuito Mundial de rugby sevens.

O Circuito Mundial de rugby sevens terá novo formato a partir da temporada 2025/2026. A decisão foi anunciada pela World Rugby. As principais mudanças envolvem a realização de uma temporada regular com três divisões – serão menos seleções em cada uma delas – e a definição dos campeões por meio de um Campeonato Mundial composto por três torneios e maior número de participantes.

No atual sistema, a elite mundial era composta por 12 seleções, que disputavam sete etapas ao longo da temporada e tinham a última delas como decisiva para conhecer os campeões e os rebaixados, na próxima temporada a primeira divisão terá apenas oito países – justamente os mais bem colocados da atual edição do Circuito: Austrália, Canadá, EUA, Fiji, França, Grã-Bretanha, Japão e Nova Zelândia. Estas seleções disputarão seis torneios e, ao final, estarão classificadas para o Mundial com as quatro melhores da segunda divisão, que terá apenas três torneios com seis equipes.

Três vitórias para garantir a classificação

Nona colocada na atual temporada, a seleção brasileira feminina disputou em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma competição que distribuiu quatro vagas para o Sevens Division 2, a segunda divisão mundial, que será jogada em três torneios disputados por seis seleções.

Para garantir sua classificação, as Yaras, como as brasileiras são conhecidas, venceram a Colômbia (45 a 12) e o Quênia (28 a 10), no sábado. No domingo, com a vitória sobre a Espanha, garantiram a vaga direta na segunda divisão.

Após um primeiro tempo apertado e tenso, encerrado em 0 a 0, as brasileiras arrancaram a vitória no segundo tempo, com tries decisivos Thalia Costa e Yasmim Soares.

Thalia foi uma das três finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo na atual temporada. Os tries foram seguidos e deram frente de 14 a 0 para as brasileiras. A Espanha reduziu apenas com um try, já com o tempo esgotado.

— Missão cumprida. Estamos muito felizes com a temporada. Claro que queríamos ficar entre as 8 melhores, mas não tem problema, viemos para nos divertir e mostrar nosso melhor rugby e conseguimos e resultado almejado. Estamos mostrando um rugby propriamente brasileiro, tirando o melhor do talento de cada atleta — avaliou Raquel Kochhann.

As outras três vagas em disputa na segunda divisão ficaram com China, Espanha e Quênia.

Nova Zelândia leva título mundial

Na disputa pelo título da temporada 2024/2025, a Nova Zelândia, campeã da temporada regular, conquistou também o título mundial ao vencer na final a Austrália, campeã do ano passado, por 31 a 7.